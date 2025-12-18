Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: Sabrımız tükenmekte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında 10 Mart mutabakatına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.Suriye'de devrim sonrası yaşananları değerlendiren Bakan Fidan, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili sorulara yanıt verdi.SDG'ye net bir uyarıda bulunan Hakan Fidan, Türkiye'nin sabrının bitmekte olduğunu söyledi.Bakan Fidan, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Fidan şöyle devam etti;Bu Türkiye’ye yönelik spesifik bir tehdit olabilir. Tabii ki bu sınır sorunu uzun zamandır oradaydı ama son birkaç yılda Türkiye’deki güvenlik güçlendi. Sürecin hızından memnun olmadığımız kesin.Biz, Suriyeliler ve bazı başka taraflar… İsim vermek istemiyorum, SDG’nin zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyorlar. Galiba kendileri için bir fırsat kolluyorlar…Belki yeni bir bölgesel krizde, belki İsrail’in Suriye ve başka yerlerdeki yayılmacı politikalarında. İyi yön şu ki Amerikalı ortaklarımız bu sürecin tamamlanması gerektiğinin farkında. Çünkü bu ülkenin bütünlüğü için şart. Ve… bildiğiniz gibi… Suriye muhalefetinin her elementi, diğer gruplar Suriye Savunma Bakanlığı altına girdi.SDG hariç, çünkü onlar muhalefetin bir üyesi değil. Önceki muhalefet yapısında farklı gruplar vardı, her zaman tek bir komuta ve kontrolde değillerdi. Şimdi, Savunma Bakanlığının komuta ve kontrolüne girmeyi kabul ettiler. Bu ulusal birlik için şart, çünkü bir devlette farklı otoriteye bağlı iki ya da üç silahlı yapı bulunduramazsınız.Bu olursa, birlik ve egemenlikten bahsedilemez. Yani bu şart, ve herkes bunu anlıyor. Biz yalnızca olan bitenin diyalog, müzakereyle barışçıl yürümesini istiyoruz.Tekrar askeri güce başvurmamızı gerektirecek bir şey olmasın istiyoruz. Ama SDG anlamalı ki ilgili aktörlerin sabrı azalıyor. Herkes onlardan bu mutabakatı onurlandırmalarını bekliyor, bir gecikme veya bozma olmadan.Çünkü bu mutabakattan sapıldığını görmek istemiyoruz. Günün sonunda Şam’daki Suriyeli ortaklarımız da bunun ulusal birlikleri için şart olduğunu görüyorlar.İyimserim, bir bakıma iyimserim. Umuyorum ki doğru taktikleri, teknikleri ve işbirliği şekillerini kullanırsak başaracağız.Açıklamasında askeri çözüm yollarına başvurmak istemediklerini de söyleyen Bakan Fidan, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi ve Şam yönetiminin güçlenmesiyle birlikte bölgesel iş birliğinin sağlandığını belirterek, "Bir iş birliği mekanizması olduğu sürece DEAŞ tehdidiyle başa çıkabiliriz." dedi.Son 40 yıldır terörle mücadelede kapsamlı deneyim sahibi olunduğunu ifade eden Fidan, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleriyle yürüttüğü çalışmaların, bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı da önemli bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.Fidan, Türkiye’nin yanı sıra Amerikalılar ve diğer bölge ülkeleriyle DEAŞ’a karşı ortak gündem yürüttüğünü ifade ederek, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz." dedi.