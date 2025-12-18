Başsavcıdan 26 kritik soru! İşte Tuğberk'in ifadesini en çarpıcı bölümü

Arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün (Gül Tut)'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmasının ardından kritik bir evreye girdi. Bu süreçte Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dosyayı bizzat ele alarak Tuğberk Gülter'i 26 başlık altında stratejik sorularla sorguladı.BAŞSAVCIDAN 26 KRİTİK SORUİfade tutanaklarına giren soruların; olay öncesi–olay anı–olay sonrası zaman çizelgesini netleştirmeyi hedeflediği görüldü. Başsavcı Öksüz tarafından; 'Malkata' şarkısının olay anında neden çaldığı, ses kayıtlarındaki 'Kelebek var mı?', 'Atlayacak mısın camdan?' ifadelerinin kime ait olduğu, Güllü'nün camdan neden korktuğu, odadaki yerleşim düzeni, aktif olmayan kameralar, kırılan cam ve eve giriş şekli gibi başlıklarda yöneltilen can alıcı sorular soruşturmayı derinleştirdi.'ABLAM ANNEMİ KERVAN İÇİN ÖLDÜREBİLİR'Başsavcı'nın kritik öneme sahip sorularının ardından Tuğberk Gülter'in ifadesinde bomba cevaplar yer aldı. İfadede yer alan en dikkat çekici beyan, ablası Tuğyan ile annesi arasındaki gerilimin merkezine oturan 'Kervan' ismi oldu. Tuğberk, geçmişte yaşanan sert tartışmaları, intihar girişimi iddialarını ve ilişki kaynaklı krizleri anlatarak, 'Vebal almak istemem ama Kervan için öldürebilir' sözleriyle cinayet şüphesini açıkça dile getirdi.SES KAYITLARI VE OLAY GÜNÜ DETAYLARIBaşsavcının sorularıyla, olay anına ilişkin ses kayıtları satır satır çözümlendi. Kayıtlardaki bazı cümlelerin kime ait olabileceği, son duyulan 'Hadi görüşürüz' ifadesinin muhatabı ve Güllü'nün odaya gitme gerekçesi ayrıntılı biçimde tutanağa geçti.SORUŞTURMA YENİ EVREDESoruşturma kaynaklarına göre, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz'ün yönelttiği 26 kritik soru, dosyada yalnızca beyanlarla sınırlı kalmayacak yeni teknik ve adli incelemelerin de önünü açtı. Tutuklama sonrası alınan bu ifade, Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyayı cinayet şüphesinin derinleştirildiği yeni bir aşamaya taşıdı.