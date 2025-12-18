Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları! 2026'da en düşüğü...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl ‘Yeniden Değerleme Oranı'nda (YDO) artırılıyor.Ancak, trafik cezaları hariç Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde indirim sinyali vermişti. Bakan Şimşek, 'Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız' dedi.MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20'nin altında tutulması bekleniyor.Ancak trafik cezalarında bir indirim uygulanmayacak. 2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.-Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL-Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL-Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL-Testi kabul etmemek 33.317 TL-Plakasız araç kullanma 19.719 TL-Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL-Drift atma 58.212 TL-Engelli yerine park etme 2.492 TL-Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL-Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL-Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL-Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL-Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL