İtirafçı Mehmet Akif İle İlgili Bilinmeyenleri Anlattı! ' Trafik Kazasında...'

Gazeteci Barış Terkoğlu, Mehmet Akif Ersoy merkezli skandallara ilişkin konuşan itirafçının anlatımlarını kamuoyuyla paylaştı. Terkoğlu'nun yayınında aktardığına göre itirafçı, Ersoy'un köprüde yaptığı kazanın bağımlılığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu anlattı.Terkoğlu'nun aktardığı itirafçı anlatımı şu şekildeydi:“Ersoy bir gün köprüde kaza yaptı. Daha sonra buluştuk. Kazayı yaptığı sırada madde etkisinde olduğunu söyledi.”Yayında itiraflar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ederken, itirafçı Mehmet Akif Ersoy'un bazı ses kayıtlarının varlığını bildiğini ve bundan ciddi şekilde endişe duyduğunu anlattı. İtirafçı, bu durumu şu sözlerle ifade etti:“Mehmet Akif Ersoy, kendi düşüncesinden olan insanları işe aldığına ve yükselttiğine dair tapelerin olduğunu biliyordu. Bunların karşısına çıkacağının farkındaydı ve bundan korkuyordu. Hatta bu durumu çürütmek için A.S. isimli şahsı işe aldı.”Terkoğlu, bu sürecin devam ettiği dönemde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın istifa ettiğine dikkat çekti. Terkoğlu, istifanın zamanlamasının da dikkat çekici olduğunu belirtti.Terkoğlu'nun yayınında Furkan Torlak'ın istifası geniş biçimde ele alınırken, bu gelişmenin yürüyen tartışmalarla eş zamanlı olması da ayrıca değerlendirildi.Yayında, bazı ifadelerde geçen “örgüt” kelimesine de değinildi. Terkoğlu, bu durumun İletişim Başkanlığı tarafından bir “gönül birlikteliği” şüphesi üzerinden eleştiri konusu yapıldığını aktararak şu itirafı paylaştı ;“Bu konu ‘gönül birlikteliği' şüphesiyle eleştirildi ancak Kübranur Uslu isimli şahıs özelinde ayrıca araştırılması gerekir.”Terkoğlu, itirafçının anlatımlarını bu çerçevede kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdü.