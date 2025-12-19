Habertürk Skandalında Korkunç Detaylar!

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı.'Tanık' sıfatıyla ifade veren erkek itirafçı, Ersoy'la birlikte nasıl uyuşturucu kullandıklarını ve ağlarına kadınları nasıl düşürdüklerini anlattı.Ersoy'un uyuşturucu madde temin etmek için kullandığı numaraları savcılıkla paylaşan tanık, 'Hatta çoğu zaman benim ve arkadaşlarının telefonundan bu numaraları arayıp, eve uyuşturucu madde sipariş ediyordu.Uyuşturucu madde sipariş ettiğimiz kişiler, 'Berko', 'Dede', 'Jale' takma isimli kişilerdir. Bu takma isimler, torbacıların kendilerine koyduğu isimlerdir.Akif, bu kişileri hem kendi telefonundan hem de bizim telefonumuzdan arayıp uyuşturucu madde sipariş ederdi' diye konuştu. Tanık ifadesine şöyle devam etti:Dilara Y.'yi benimle Mehmet Akif Ersoy tanıştırmıştı. Akif, Ebru A., Gülan ve Dilara Y. evdeyken beni Akif aramıştı.Bir kız var senden hoşlanıyordu demişti. Ben de eve gittiğimde Dilara, Akif ve Ebru vardı. Eve gittiğimde Dilara'yla yakınlaştık.Daha sonra Akif, Dilara'ya yaklaştı. Ebru da bana yaklaştı ve devamında uyuşturucu madde de kullanıldı.Ben bu ortamlardan sürekli rahatsız olduğumu söylememe rağmen Akif sürekli kendisi ya da çevremizdeki kızlarla beni ikna ederek bu ortamlara sokuyordu.Ben bu yaşadığım olayları unutmak için psikoloğa gittim. Hatta psikoakapunktur tedavisi gördüm.