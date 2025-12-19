O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

Teknoloji dünyasının en güvenilir analistlerinden biri olan Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde katıldığı MacroMicro podcast yayınında, Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone modeli (iPhone Fold) hakkında ezber bozan detaylar paylaştı. Kuo'nun açıklamalarına göre, katlanabilir iPhone için heyecan verici bir duyuru kapıda olsa da, cihazı elinize almanız beklediğinizden uzun sürebilir.Kuo, katlanabilir iPhone'un geliştirme sürecinin başlangıçta planlanandan biraz daha geride kaldığını belirtiyor. Ancak Apple, bu ürünü her ne pahasına olursa olsun 2026'nın ikinci yarısında duyurmayı planlıyor.Buradaki kritik nokta ise “duyuru” ile “tedarik” arasındaki fark. Kuo'ya göre, üretim bandındaki verimlilik (yield) sorunları ve seri üretime geçişteki zorluklar nedeniyle, cihazın sorunsuz bir şekilde raflara inmesi 2027 yılını bulabilir.Ünlü analist, bu durumu 2017 yılındaki iPhone X lansmanına benzetiyor. Hatırlanacağı üzere iPhone X, Eylül ayında diğer modellerle birlikte tanıtılmış ancak üretim zorlukları nedeniyle Kasım ayına kadar piyasaya çıkamamıştı.Kuo'nun tahmini: “Katlanabilir iPhone önümüzdeki yıl tanıtılacak ancak seri üretim oldukça geç başlayacak. Kullanıcılar ürüne ancak yılın son günlerinde, hatta belki de 2027'nin başında ulaşabilecek.”Kuo'ya göre Apple, katlanabilir telefonu “mutlaka piyasaya sürülmesi gereken” bir hamle olarak görüyor. Şirketin bu acelesinin arkasındaki temel nedenler şunlar:AI (Yapay Zeka) Uyumu: Büyük ekranlar, çok modlu yapay zeka içeriklerini sergilemek için çok daha avantajlı.Gözlük Öncesi Son Durak: Apple, ekranlı akıllı gözlüklerin telefonların yerini alacağı geleceğe kadar, katlanabilir cihazları akıllı telefon evriminin en önemli basamağı olarak görüyor.Daha önce Apple'ın 2026 yılı için 8-10 milyon adetlik bir sevkiyat hedeflediği konuşuluyordu. Ancak Kuo, üretimdeki zorluklar ve spesifikasyonların henüz tam olarak kesinleşmemesi nedeniyle bu rakamların aşağı yönlü revize edileceğini söylüyor. Birçok tedarik zinciri ortağı, ilk yıl için çok daha düşük satış hacimleri bekliyor.