Asgari ücret için yüzde 14'lük ek zam masada! Gözler komisyonun üçüncü toplantısında

Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci randevu sona erdi. İşçi tarafının yine masaya oturmadığı toplantıda asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak veriler masaya yatırıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıklan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'e sürpriz ziyaretlerde bulundu. Işıkhan, komisyon toplantısına katılarak işçilerin taleplerini aktarırken, gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi.Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından rakam çıkacak mı? Kulislerde hangi zam oranları dile getiriliyor. İşte 2026 asgari ücret zammı sürecine dair tüm ayrıntılar...Toplantı Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.İkinci toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Işıkhan ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, 'Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız' ifadelerini kullandı.Atalay ise, 'Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız' değerlendirmesini yaptı. Işıkhan, görüşmelerin ardından işçi kanadının taleplerini aktarmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devam eden toplantısına sonradan katıldı. İşçi ile işveren arasında köprü görevi gören Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.Asgari ücret zammı için gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un üçüncü randevusu için henüz bir takvim açıklanmadı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan'ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların altı çizilerek 'Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir' ifadelerine yer verildi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor.Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.Komisyon 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İşverenlerde elini taşın altına koymalı' çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.