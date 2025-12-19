Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Çağrısı!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi.İlk olarak 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' programına katılan Erdoğan, katılımcıların ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm noktasında önerilerde bulundu.Komşu coğrafyalarda yaşanan savaş ve çatışmaların Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirten Bilal Erdoğan, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasının önemine dikkat çekti. Bilal Erdoğan, 'Yanınızda perişan bir ülke varsa ticaretiniz de güçlenmez. Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması, bölge barışı için son derece önemlidir. Komşu coğrafyaları ateşe atan odaklar, aslında birkaç kez bizim ülkemizi de ateşe atmak istedi. Gönül ister ki komşularımız kendi içlerinde ve birbirleriyle barış içinde olsun' dedi.Toplumun olumsuz gündemlerle zayıflatılmaya çalışıldığını da ifade eden Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Ancak bazı olumsuz örnekler yıllarca gündemde tutularak toplum zayıflatılmaya çalışılıyor. Üçüncü sayfa haberleri manşetlere taşındıkça bu durumlar normalleşiyor. Çocuklarımız bu olumsuzlukları aile sofralarında izler hale geldi. Bu nedenle olumlu gündemlerin, güzel işlerin daha fazla öne çıkarılması gerekiyor. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz. Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir.'Bilal Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Pusula Maraş' platformu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' etkinliğinde konuştu. Kahramanmaraş'ın 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğüne dikkat çeken Erdoğan, 'Allah'ın izniyle eskisinden daha güzel, daha muhteşem, eskisinden daha müreffeh, insanların daha çok cazibe ile gelmek isteyeceği bir il olacak' diye konuştu.