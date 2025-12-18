Microsoft Ceo'sundan Rest!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirket genelinde agresif bir yapay zeka dönüşümü yönetiyor. Ortaya çıkan iç yazışmalara ve şirket liderleriyle yapılan röportajlara göre Nadella, tecrübeli yöneticilere bu büyük revizyona tam bağlılık göstermeleri ya da şirketten ayrılmaları konusunda baskı yapıyor.50 yıllık yazılım devi, Nadella'nın “tektonik bir yapay zeka platform değişimi” olarak tanımladığı köklü bir süreçten geçiyor. CEO, dönüşüm için imza atmak ya da yolları ayırmak konusunda yöneticilerle doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyor. Nadella'nın talep ettiği “yoğunluk ve aciliyet”, bazı uzun süreli Microsoft çalışanlarının artan iş yükü nedeniyle şirkette daha ne kadar devam etmek istediklerini sorgulamalarına neden oldu.Nadella, teknik yapay zeka çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla Eylül ayı sonlarında önemli bir görev değişikliğine gitti. Microsoft'un uzun süredir satış şefi olan Judson Althoff, şirketin ticari faaliyetlerinin CEO'luğuna terfi ettirildi. Bu hamle önemli bir değişimi işaret ediyordu; zira Althoff, Kasım ayındaki Ignite konferansında açılış konuşmasını yaptı. Bu durum, Nadella'nın görev süresi boyunca şirketin en önemli etkinliğine bizzat liderlik etmediği ilk sefer olarak kayıtlara geçti.CEO ayrıca, yöneticiler yerine daha alt kademedeki teknik çalışanların “yapay zeka siperlerindeki” gelişmeler hakkında konuşmaya teşvik edildiği haftalık toplantılar başlattı. Bu yaklaşım, klasik yukarıdan aşağıya liderlikten kaçınmayı ve organizasyon genelindeki fikirleri hızlıca ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Kurumsal başkan yardımcıları ve üzeri yöneticiler için oluşturulan bir iletişim kanalında Nadella, liderleri yönetimden ziyade teknik işlere odaklanan “bireysel katkıcılar” gibi çalışmaya çağırdı. Yapay zeka girişimlerinin daha çevik ve hızlı çalıştığını belirterek, yöneticilerden Microsoft içinde benzer bir kültür oluşturmalarını istedi.Kaynaklara göre, uzun süredir Office ve Windows'un başında olan Rajesh Jha emekliliği düşünüyor, ancak yapay zeka potansiyeli konusundaki heyecan nedeniyle kalabilir. Siber güvenlik bölümünü yöneten Charlie Bell'in de emekli olabileceği konuşuluyor. Microsoft sözcüsü Frank Shaw ise şirketin kısa vadede üst yönetim ekibinde değişiklik beklemediğini belirtti. Eğer Jha ayrılırsa, LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky'nin onun yerini alabileceği ve sorumluluk alanının genişleyebileceği belirtiliyor.Nadella, Microsoft'un yapay zeka konusundaki durumunu tanımlarken artık sürecin başlarında değil, “ortalarında” olduklarını belirterek dönüşümü sonuna kadar götürme niyetini gösteriyor. Bir yönetici, yapılan bu organizasyonel değişikliklerin Nadella'ya ürün geliştirme ve mühendisliğe odaklanmak için ekstra zaman kazandırdığını ve stratejinin meyvelerini verdiğini söyledi.