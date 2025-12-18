Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:'Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız kütüphanesiyle dışarıda gürül gürül akan dünya arasında irtibatı kesmeyen nadir akademisyenlerimizden biridir. Siyaset, ekonomi, felsefe, toplum ve kültürde meydana gelen gelişmelere farklı açıdan mercek tutan çalışmaları kapsamlı ve derinlikli yapı arz ediyor.Bu seneki resim ödülümüzün sahibi kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu'yu resme, resmi de Anadolu'ya taşıyan Gökçebağ, Cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale döküyorMüzik ödülümüzü Profesör Yalçın Tura hocamıza tevcih ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayeni olan Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca müziği besteledi. Cemal Reşit Rey, Seyfettin Asal gibi usta isimlerden ders alan hocamız musiki bilimine ve müzik teorisine çok kıymetli katkılar yaptı. İTÜ'de Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü'nü kurarak seçkin bir eğitim yuvasını kazandırdı. Gönüllerimizde taht kuran beste ve güfteleri için kendisine teşekkür ediyorumArkeoloji ödülümüzü Prof. Dr. Fahri Işık'a takdim ediyoruz. Malatyamızın Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği bilim insanı olan Fahri hocamız kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen yanlışları ortaya çıkardıBu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a veriyoruz.Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız çiçek açmaya, boy atmaya devam ediyor.Gazze'teki vahşete kamera tuttukları için katledilen 37'si kadın 238 basın mensubunu rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecileri bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. İsrail hükümeti ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, gerçek gazeteciler Filistin'de olan tüm olup biteni gözler önüne sermeye devam ediyor. Biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze soykırımında TRT ve AA başta olmak üzere tüm basın kuruluşları yürekli bir duruş sergiledi. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.İnsan başlı başına bir sanat şahaseridir. İnsan her ses ve renki sanatın malzemesi olarak görmüştür. Bugün mirasçısı olduğumuz kültür ve medeniyet iklimi müşterek zenginliğimizdir.Mimarinin, musikinin, şiirin, cümle sanatın özeti insanı ve dünyayı anlama çabasıdır. Sanat dünyayı daha anlamlı kıldığı için sanattır. Sanat, bize başka hiçbir şeyin veremeyeceği duyguyu verdiği için sanattır. Sanat, ayrıştırmaz birleştirir. Türkçe'nin her büyük şaari ve yazarı bizim gururumuzdur. Dil, kültür, düşünce ve mimari alanda eser verenler bizim için birer kutup yıldızıdır.Evrensel'e yelken açarken yerli kalabilen, en sert eleştirileri yaparken dahi yıkmayan kültür için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'