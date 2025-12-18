İBB'nin reklam vurgunu Sayıştay raporunda! İhaleler iştiraklere gitti, 170 milyon liralık rant doğdu

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise ihaleleri kazanan firmalar oldu. Sayıştay, söz konusu ihalelerin idareye vadesi geçmiş borçları bulunan Kültür AŞ, Medya AŞ ve Metro AŞ gibi İBB iştiraklerine verildiğini tespit etti. Normal şartlarda ihalelere katılımı engellemesi gereken bu durumun, reklam alanı ihalelerinde görmezden gelindiği kayda geçti.İHALEYE BELLİ FİRMALAR ALINDIİstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, 2023 itibarıyla İstanbul'da reklam sektöründe faaliyet gösteren, yaklaşık 5 milyon TL sermaye tutarı düzeyinde bin 105 firma bulunuyor. Buna rağmen bazı ihalelerde 12 – 20 – 40 milyon TL gibi sermaye şartları arandı. İTO verilerine göre, sermayesi 12 milyon TL ve üzeri 82, 20 milyon TL ve üzeri 56, 40 milyon TL ve üzeri 25 firma olmasına rağmen, ihaleye sadece belirlenen firmaların davet edildiği kaydedildi. Sayıştay, firma sayısının bu denli daraltılmasının açıklık ve rekabet ilkelerini ağır biçimde zedelediğini vurguladı. Ayrıca raporda, ihaleye giren firmaların tamamının İBB'nin hissedarı olduğu iştirak şirketleri olduğu belirtildi.KAMU KAYNAKLARI ÜZERİNDEN RANTİhaleleri kazanan İBB iştirakleri, reklam alanlarını alt yüklenicilere kiraladı. Belediye şirketleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadıkları için, bu alt kiralama işlemlerini herhangi bir ihale yapmadan gerçekleştirdi.Denetim raporuna göre, 10 ayrı reklam alanı işletme hakkı için İBB iştirakleri, aldıkları alanları ihale bedellerinin toplam 170 milyon 532 bin 745 TL üzerinde bedellerle alt yüklenicilere devretti.Bu devirle de kamu kaynakları üzerinden rant yapıldı.