İBB'nin reklam vurgunu Sayıştay raporunda! İhaleler iştiraklere gitti, 170 milyon liralık rant doğdu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede yer alan reklam alanlarındaki vurgun, Sayıştay 2024 raporuna da yansıdı. Sayıştay’ın denetim raporu, İBB’nin İstanbul genelindeki reklam alanlarının kiralanmasına ilişkin ihalelerinde rekabeti fiilen ortadan kaldıran şartlar uygulandığını ortaya koydu. Rapora göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere katılım koşulları piyasadaki firmaların çoğunu devre dışı bırakacak şekilde belirlendi. Denetim bulgularına göre, reklam alanlarının işletme hakkının kiraya verilmesine ilişkin ihalelerde, isteklilerden yüksek sermaye, yüksek ciro ve iş deneyim belgesi talep edildi. Ancak aynı idarenin yaptığı diğer kiralama ihalelerinde yer alan “İdareye borcu olmama” şartı, bu reklam ihalelerinde özellikle aranmadı.
İHALEYE BELLİ FİRMALAR ALINDI
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, 2023 itibarıyla İstanbul'da reklam sektöründe faaliyet gösteren, yaklaşık 5 milyon TL sermaye tutarı düzeyinde bin 105 firma bulunuyor. Buna rağmen bazı ihalelerde 12 – 20 – 40 milyon TL gibi sermaye şartları arandı. İTO verilerine göre, sermayesi 12 milyon TL ve üzeri 82, 20 milyon TL ve üzeri 56, 40 milyon TL ve üzeri 25 firma olmasına rağmen, ihaleye sadece belirlenen firmaların davet edildiği kaydedildi. Sayıştay, firma sayısının bu denli daraltılmasının açıklık ve rekabet ilkelerini ağır biçimde zedelediğini vurguladı. Ayrıca raporda, ihaleye giren firmaların tamamının İBB'nin hissedarı olduğu iştirak şirketleri olduğu belirtildi.
KAMU KAYNAKLARI ÜZERİNDEN RANT
İhaleleri kazanan İBB iştirakleri, reklam alanlarını alt yüklenicilere kiraladı. Belediye şirketleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadıkları için, bu alt kiralama işlemlerini herhangi bir ihale yapmadan gerçekleştirdi.
Denetim raporuna göre, 10 ayrı reklam alanı işletme hakkı için İBB iştirakleri, aldıkları alanları ihale bedellerinin toplam 170 milyon 532 bin 745 TL üzerinde bedellerle alt yüklenicilere devretti.
Bu devirle de kamu kaynakları üzerinden rant yapıldı.