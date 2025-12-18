Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ifadeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu devam ediyor.SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİDaha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.VEYİS ATEŞ ADLİYEDEÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, polis eşliğinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.4 İSİM SERBEST KALDIUyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. 4 şüpheli, kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü hakkında da gözaltı kararı verildi. Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.FENOMEN İTİRAFÇI OLMUŞTU!Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın itirafçı olması sonrası Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Fenomen Mümine Senna Yıldız'ın evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı çıktı. Öte yandan Mümine Senna Yıldız'ın İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programı okuması nedeniyle staj yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Mümine Senna Yıldız'ın Ataköy'de lüks bir sitede bulunan evinin güvenlik kamerası incelemeye alındı: Kim girdi kim çıktı tek tek bakılıyor!