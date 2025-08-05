2007'den bu yana en büyük küresel girişim! Gazze için 44 ülke anlaştı
Dünyanın çeşitli bölgelerinden insani yardım taşıyan çok sayıda tekne ‘Küresel Kararlılık Filosu’ adıyla Gazze'ye doğru yola çıkacak. Filonun ilk misyonu 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkacak.
İsrail'in ablukasını kırmak için ‘Küresel Kararlılık Filosu’ olarak dünyanın çeşitli bölgelerinden insani yardım taşıyan çok sayıda teknenin Gazze'ye doğru yola çıkacağı bildirildi.
44 ÜLKEDEN TEMSİLCİ FİLOYA KATILDI!
Tunus'ta sivil toplum kuruluşu ‘Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu’ sorumluları, Küresel Kararlılık Filosu temsilcileriyle Tunus Genel İşçi Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi. Küresel Kararlılık Filosu üyesi Hayfa el-Mansuri, 44 ülkeden temsilcinin filoya katılım hazırlıkları kapsamında Tunus'ta bir araya geldiğini belirtti. Mansuri, Fas Kararlılık Filosu, Gazze'ye Doğru Küresel Hareket, Doğu Asya Girişimi ve Özgürlük Filosu olmak üzere 4 girişimin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için toplandığını kaydetti.
Filonun ilk misyonunun 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkacağını vurgulayan Mansuri, ikinci misyonun da 4 Eylül'de Tunus'tan yola çıkacağını aktardı.
2007'DEN BU YANA EN BÜYÜK SİVİL ORGANİZASYON OLACAK!
Küresel Kararlılık Filosu, 2007 yılında başlayan abluka döneminden bu yana Gazze'ye yönelik en geniş çaplı sivil deniz seferini duyurdu. Seferin amacı, İsrail'in ablukasını kırmak ve küresel suç ortaklığına karşı çıkmak.