Haftalık 700 milyon kullanıcıya ulaştı! Yapay zekaya büyük yatırım

Yapay zekanın öncülerinden olan OpenAI, 300 milyar dolar değerlemeyle 8,3 milyar dolar tarihi yatırım topladı. Yatırımcı Dragoneer Insvestment Group 2,8 milyar dolarlık taahhüt ile yatırımın öncüsü oldu.Yapılan bu büyük yatırım, şu ana kadar en büyük tek risk sermaye yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.Raporda şirketin iş metriklerinin önemli bir büyüme gösterdiğine dikkat çekildi.Gelir, Haziran ayında 10 milyar dolardan 13 milyar dolara yükseldi. Bu rakamın 2025 sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Raporda haftalık aktif ChatGPT kullanıcı sayısının ise 700 milyonu geçtiği belirtildi.New York Times'a göre aşırı talep gören tur, planlanandan aylar önce gerçekleşti.