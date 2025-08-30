  • USD: 40,94 - 41,02
Ülke felaketi yaşıyor! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların Ramban bölgesinde yol açtığı sel felaketinde 4 kişi, Reasi bölgesinde yol açtığı toprak kaymasında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Jammu'daki Katra şehrinde tren seferleri askıya alınırken, Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu, meydana gelen ciddi hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, Keşmir'e giden kara yolunun ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu belirtti.