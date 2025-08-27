  • USD: 40,96 - 41,04
Sultangazi'de park halindeki araca kurşun yağmuru! 1 kişi hafif yaralandı

İstanbul Sultangazi'de saldırganlar, park halindeki bir araca kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi hafif yaralanırken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sultangazi'de park halindeki araca kurşun yağmuru! 1 kişi hafif yaralandıOlay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı.

PARK HALİNDEKİ ARACA KURŞUN YAĞMURU

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile gelen saldırganlar park halindeki 34 BMK 630 plakalı aracı kurşun yağmuruna tuttu. Araçtan seken kurşunlar, cadde üzerindeki iki işletmenin camına isabet etti. İşletmenin kırılan camları kaldırımda yürüyen bir yayaya geldi.

BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI

Cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.