İBB'deki rüşvet BDDK raporunda! İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan kankasına 398 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu, belediye iştiraklerinden alınan ihalelerin nasıl bir para trafiği oluşturduğunu ortaya koydu.Raporda, İBB Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den milyarlarca liralık ihale alan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak'ın, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'a toplam 398 milyon TL aktardığı belirlendi.1.3 MİLYAR LİRALIK NAKİT ÇEKİMSoruşturma kapsamında savcılığın talebiyle hazırlanan raporda ilk dikkat çeken bulgu, Murat İlbak'ın şahsi hesaplarından yaptığı yüklü nakit çekimler oldu.Rapora göre İlbak, banka hesaplarından toplam 1 milyar 300 milyon TL nakit para çekti. Bu olağan dışı hareketlilik, soruşturma dosyasında 'kara para aklama ve rüşvet ödemelerinin nakit ayağı' olarak değerlendirildi.398 MİLYONLUK TRANSFER ZİNCİRİRaporun ikinci çarpıcı tespiti ise doğrudan İBB'deki ihaleler üzerinden gerçekleşen para transferlerine ilişkin oldu. İlbak'ın yüzde 100 hissedarı olduğu PL Reklamcılık Şirketi üzerinden, Mustafa Nihat Sütlaş'ın sahibi olduğu Reklam İstanbul isimli firmaya toplam 398 milyon TL aktarıldığı belirlendi.Sütlaş'ın, Murat Ongun'un yakın arkadaşı olması nedeniyle bu şirketin 'Ongun'un kasası' gibi kullanıldığı öne sürüldü. BDDK uzmanları, söz konusu transferlerin İlbak Holding'in İBB'den aldığı milyarlarca liralık açık hava reklam alanı ihalelerinin ardından gerçekleştirildiğini ve bunun bir 'rüşvet zinciri' olduğuna dair güçlü bulgular bulunduğunu kaydetti.Soruşturma dosyasına giren belgelerde, İlbak'tan Sütlaş'a aktarılan paraların doğrudan İBB'deki ihaleler karşılığında oluşturulan 'rüşvet havuzunun' parçası olduğu iddia edildi.GİRESUN'DAN İSTANBUL'A ESNAFLIKTAN MİLYONERLİĞEMustafa Nihat Sütlaş'ın hikâyesi de raporda geniş yer buldu. Sütlaş'ın 2019 yılına kadar Giresun merkezde cep telefonu aksesuarları satan küçük bir dükkân işletirken, Ongun'un Medya A.Ş'.nin başına gelmesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği belirtildi.Ongun'un desteğiyle kısa sürede Reklam İstanbul adlı bir şirket kuran Sütlaş'ın, İBB iştirakleri olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den ardı ardına aldığı ihalelerle milyonlar kazandığı ifade edildi.Rapora göre bu süreçte Sütlaş'ın ticari hayatında olağanüstü bir değişim yaşandı. Giresun'da ortalama bir esnafken birkaç yıl içerisinde büyük sermaye sahibi bir iş insanına dönüşmesi, soruşturmanın merkezine oturdu.SORUŞTURMA DERİNLEŞİYORİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK raporundaki bulguların ardından dosyayı genişletme kararı aldı.Soruşturmanın merkezinde, İBB iştiraklerinden alınan ihaleler, bu ihalelerin hangi şirketlere ve hangi koşullarda verildiği ile bu şirketlerden kimlere ne miktarda para aktarıldığı bulunuyor.Savcılık kaynakları, İlbak Holding, PL Reklamcılık ve Reklam İstanbul arasındaki para trafiğinin incelendiğini, özellikle de Ongun ile Sütlaş arasındaki ilişki üzerinde durulduğunu ifade etti.