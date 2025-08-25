Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta öğrencileri kabul etti! Gençlerle sohbet etti

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de olduğu kabulde, Erdoğan öğrencilerle sohbet etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.'MAZİDEN ATİYE' PROGRAMIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'Maziden Atiye' programının ilk grubu 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirne'de yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.Bir haftalık kamplarda öğrenciler, tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra seminerler, konferanslar, kültür-sanat etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap tahlilleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler ve çeşitli atölyelerle çok yönlü kazanımlar elde ediyor.Programa liseler ile BİLSEM'lerden seçilen 10 ve 11. sınıf öğrencileri programa katılıyor. Haziran 2025 itibarıyla 20'ncisi düzenlenen 'Maziden Atiye Ahlat' kampı, 'Türkistan'dan Anadolu'ya Fetih Ruhu' temasıyla öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.