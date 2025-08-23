CHP’de belediye operasyonu büyüyor! 50 belediye daha gündemde

Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı Şimdi Ne Olacak programında gazeteci Nuray Başaran, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Başaran, ilk itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın sürecin büyümesinde kritik bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi:“Aziz İhsan Aktaş ilk itirafçı olduğu için de bu itiraflarıyla birlikte bu olayların daha büyümesine, daha çok kişinin itirafçı olmasına ve daha çok belediyenin de bu operasyonlara dahil edilmesine sebep olan bir insan. Onlarca kişi, belediye başkanı şu anda o sebeple tutuklu içeride. Yüzlerce kişi keza yine itiraflarıyla Aziz İhsan Aktaş'ın gözaltına alınmış durumda. Zannediyorum 13 belediyeye ulaştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Fakat ben Aziz İhsan Aktaş'a ulaştığımda ve ikna ettiğimde röportaj için çok şaşırmıştım. Bir hani kamuoyuna tabii ki dosyada gizlilik kararı olduğu için kamuoyuna yansıyanlar var. Gizlilik kararı olduğu için dosyada söylenmemesi gerekenler var. Bir de tamamına baktığımda bir gazeteci olarak toplamda 50 belediyenin daha olduğunu söyleyebilirim.”Programın diğer konuğu Ferhat Murat ise, “Hepsi Cumhuriyet Halk Partili mi?” sorusunu yöneltti.Nuray Başaran bu soruya, “Yok ama ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partili. Çünkü burada Aziz İhsan Aktaş'ın neredeyse dokunmadığı kimse kalmamış. Biz bunları geçen hafta da TYT Türk'te yönetim kurulu başkanımız Arzu Hanım'la birlikte açıkladık. 15 Eylül'den sonra şimdi bu röportajları yayınlamaya başlayacağız. Yalnız çok ilginç, çok titiz bir çalışma var orada. Ali İhsan Aktaş işte bir şey söylüyor, hemen karşısına mesela belgeyi koyuyor, görüntüyü koyuyor, görüntüler de var, görüntüsü de var. Bu konuda yayınlanmayanlarla ilgili çok bilgi vermek istemiyorum. Bütün Türkiye, TYT Türk'ten bunları öğrenecek.” ifadeleriyle yanıt verdi.Ferhat Murat'ın, “Bir dakika, rüşvetin görüntüleri mi var? Yani Aziz İhsan Aktaş rüşvet verirken kayda almış ve onu mu savcılığa teslim etmiş?” sorusuna ise Başaran şu yanıtı verdi:“Onlar da var. Yani zaten işte eğer mahkeme duruşmalar TRT'den yayınlanırsa bütün bunları tüm Türkiye duyacak. Ama daha önce büyük bir kısmını da TYT Türk Televizyonu'ndan biz yayınlamış olacağız. Öğrenmiş olacağız.”