Ukrayna lideri Zelenskiy Putin ile görüşecek mi? Barış görüşmeleri için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'den savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeleri yeniden canlandırma konusunda olumlu sinyaller aldıktan sonra, müttefiklerinin ne tür güvenlik garantileri sağlayabileceğini öğrenmek amacıyla yoğun toplantılar yapacaklarını bildirdi.Ukrayna lideri, bu konudaki ayrıntıların ulusal güvenlik danışmanları ve askeri yetkililer arasında şekillendirildiğini ve 10 gün içinde daha net hale geleceğini belirtti. Ardından, Rus saldırıları başladığından bu yana ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olacağını ifade etti.Zelenskiy, görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla üçlü formatta da gerçekleştirilebileceğini belirtti.Ukrayna lideri, 'Güvenlik garantilerinin mimarisini 7 ila 10 gün içinde anlamak istiyoruz. Bu anlayışa dayanarak üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Benim mantığım buydu. Ancak Başkan Trump biraz farklı bir mantık önerdi: İkili üzerinden üçlü bir toplantı. Ama sonunda hepimiz, her durumda güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya, NATO'nun 5. Maddesi'ne benzer bir çerçeve oluşturmaya devam etme konusunda anlaştık.' ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Putin ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydetti.NATO'nun 5'inci maddesi, NATO'nun ortak savunma ilkesidir bir üyeye yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır.