Velilere kritik uyarı! Çocuk ürünlerinde bu işaretler yoksa sakın almayın

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Ders zili 8 Eylül'de çalacak.Okul hazırlıklarına başlayan velilere, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci önemli uyarılarda bulundu.Keresteci, okul ihtiyaç listelerinin her yıl veliler için ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirterek, alışverişe çıkmadan önce mutlaka fiyat araştırması yapılması gerektiğini vurguladı.Velilerin kırtasiye ve diğer okul ürünlerini alırken hem bütçelerini koruyabilmeleri hem de güvenilir ürünlere ulaşabilmeleri için karşılaştırma yapmalarının faydalı olacağını söyledi.Keresteci, özellikle 1, 5 ve 9. sınıf gibi kademe başlangıçlarında kırtasiye masraflarının arttığını hatırlatarak, bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrencinin ders başı yapacağını, bunların 2 milyonunun okul öncesi grubu oluşturduğunu söyledi.Velileri merdiven altı ürünlere karşı uyaran Keresteci, “Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor” dedi.Sağlıksız ürünleri ayırt edebilmek için velilerin özellikle etiketlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Keresteci, açıklamasına şöyle devam etti:'Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek'Keresteci, velilerin satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri halinde “tuketici.gov.tr” üzerinden ya da “ALO 175” tüketici hattını arayarak şikayette bulunabileceklerini söyledi. Ayrıca piyasa fiyatının çok altında satılan ürünlerin büyük ihtimalle orijinal olmadığını, bu nedenle velilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Üretici ve tedarikçi firmaların, mümkün olduğunca kar marjlarını düşük tutarak velileri korumak istediğini aktaran Keresteci, şu değerlendirmede bulundu:“Defter fiyatları 35 liradan, sırt çantaları ise 550 liradan satılmaya başlandı. Bunlar başlangıç fiyatları. 2025 sezonunda ortalama bir okul çantasının tüm temel kırtasiye ürünleriyle dolum maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artış anlamına geliyor. Bu fiyatlara Türkiye'nin 7 bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaşılmıştır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar, tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor”Okul sezonunda fiyatların yapay olarak artırılmasının, kalitesiz veya sağlıksız ürünlerin piyasaya sürülmesinin hem yasal hem de vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç ise şu uyarıda bulundu:'Boya kalemleri, silgiler, defter kaplamaları gibi ürünlerde sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalı. Ambalajında üretici veya ithalatçı bilgisi olmayan, keskin koku yayan ya da açıkta satılan ürünlerden uzak duralım. Okul sezonunda fiyatları yapay olarak artırmak, kalitesiz veya sağlıksız ürünleri piyasaya sürmek hem yasal hem vicdani açıdan kabul edilemez. Güvenli, dayanıklı ve gerçekten ihtiyaç duyulan ürünleri tercih etmek, hem çocuklarımızın sağlığını hem de geleceğini korumanın en önemli adımıdır'