Korkunç olay! Misafiri yastıkla boğarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Karsu Aygün'ün, Tuğçe D. ile birlikte oturduğu evde meydana geldi. Tuğçe D. , bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti. Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen Aygün, Tuğçe D. ve misafir çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Karsu Aygün, yastıkla boğularak öldürüldü.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tuğçe D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. Aygün'ün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden yaşamını yitirdiği ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.Cinayetle ilgili konuşan komşulardan Yeşim Bulut, 'Evde iki kız arkadaş yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. O geceki kavgalarını da her zamanki halleri zannettik ve polise haber vermedik. Bazı kişiler uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiğini söyledi. Kimisi de boğularak öldürüldüğünü söyledi. O gece evde 3 kişi varmış. Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi, misafir olarak gelmiş eve. 15 yaşındaymış. Cinayeti yastıkla işlediğini, uyuşturucu madde kullandıkları için bilinçlerinin yerinde olmadığını söylemiş. Zanlı, ertesi gün verdiği ifadesinde ise kadının kendiliğinden öldüğünü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını belirtmiş. Komşular o gün dışarıda iki erkek görmüş. Ölen kadını zorla eve götürmeye çalışıyorlarmış. Olay sabahı evdekiler kendilerini polise ihbar edince durum anlaşılmış. Daha sonra ev sahibi geldi. Evdeki eşyaları boşalttı. Polisler de incelemede bulundu' dedi.