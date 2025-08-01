İnsanlık geç kaldı! 2025 yılında soykırım önlenemedi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde kıtlık felaket boyutunu aştı.İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.Ölenlerden biri genç bir erkekti ve uzmanlara göre bu durum şimdiye kadar bebeklerle yaşlıların ölümüne neden olan kıtlığın artık geri dönülemez noktalara geldiğini gösteriyor.Gazze'de şimdiye kadar 156 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.Al Jazeera kanalına konuşan doktorlar, 'Artık insani yardımlar ulaştırılsa bile Gazze Şeridi'ndeki kıtlık altındaki çocuklarda açlığın izleri silinemeyecek, dolayısıyla dünya artık felaketi durdurmakta geç kaldı' dedi.Birleşmiş Milletler (BM) İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, Gazze'de sivillerin aç bırakılmasının ölümcül, insanlık dışı ve onur kırıcı olduğunu bildirdi.Gazze'yi kıtlığa mahkûm eden İsrail diğer taraftan bir çuval un arayışında olanları da katletmeye devam ediyor.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 101 artarak 60 bin 239'a çıktı. Öldürülenelerin 91'i insani yardım bekleyenler oldu.İşgalci İsrail askerlerinin yardım arayanların kurşunlarla taradığı ortaya çıktı.Gazze'de gönüllü çalıştıktan sonra ülkesi İngiltere'ye dönen ortopedi cerrahı Graeme Groom, Gazze'de açlığın felaket boyutlara ulaştığını belirterek, çocukların karınlarını yalnızca tuz ve suyla doldurarak uyumaya çalıştığını anlattı.Doktor Groom, Gazze'de yalnızca hastaların değil, sağlık çalışanlarının da açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekerek, bölgede yıllardır birlikte çalıştığı anestezi uzmanı Niza Abu Dhaka'nın ailesiyle birlikte açlık çeken sağlık çalışanlarından biri olduğuna değindi.ABD merkezli Washington Post gazetesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen 18 bin 500 Filistinli çocuğun isimlerinin bazılarını gazete sayfasına taşıdı ve internet sitesinde ise isim listesinin tamamını yayınlayarak çocukların fotoğraflarını ve hikâyelerini paylaştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunda, Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki kızı açlıktan ölen Filistinli anneyle dalga geçildi.Programda, İsrail'in yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze'de 'gıda sıkıntısı olmadığı' iddia edildi.Programa katılan bir konuk, fotoğraf ve görüntüleriyle Gazze'de açlığın sembolü haline gelen çocukların ebeveynlerinin 'şişman ve sağlıklı görüldüğünü hatta bazılarının obezite sorunu yaşadığını' öne sürdü.