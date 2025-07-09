  • USD: 39,96 - 40,03
  • EURO: 46,79 - 46,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 6 milyon 687 bin TL ceza kesti.

Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza
Ekleme: 9.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 9.07.2025 - 12:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza
Bakanlık ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.

Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza

23 Haziran'da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı.

Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza

Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.

Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu'na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.