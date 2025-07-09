CHP'de istifa krizi! Bayrampaşa'da iki meclis üyesi partiden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Bayrampaşa krizi büyüyor. Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, bir açıklama yayımlayarak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.Yaptıkları ortak açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutumlarını eleştiren meclis üyeleri, “Paraya olan hırsı ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur” ifadelerini kullandı.Seçim döneminde sokak sokak cami cami dolaşarak seçmeni etkilemeye çalışan Belediye Başkanı'nın, daha sonra hakaret içerikli söylemlerle halkın değerleriyle alay ettiğini öne süren meclis üyeleri, çevresinde kümelenen bazı organizatörlerin de kamu kaynaklarının adil kullanılmasına engel olduğunu savundu.Teker ve Karahesanoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:“Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere CHP üyeliğinden istifa ediyoruz.”