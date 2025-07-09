Belediyelere operasyonlar sürüyor! 16 CHP'li belediye başkanı tutuklu

Yolsuzluk, rüşvet, terör örgütü üyeliği ve ihale fesat karıştırmak...CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ve operasyonlar devam ediyor.Geçtiğimiz yıldan bu zamana geçen süreçte soruşturmalar derinleşirken, 16 belediye başkanı çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' kapsamında, CHP'nin Esenyurt adayı olan ve yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, 30 Ekim'de 'PKK/KCK terör örgütü üyeliği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Başsavcılığın açıklamasında, aynı zamanda akademisyen olan Özer'in, geriye dönük yapılan 10 yıllık inceleme kapsamında, görüştüğü 694 kişinin 'örgüt mensubu olduğu' açıklandı.Açıklamaya göre, belediye başkan adayı olduğunda adli sicili soruşturulan Özer'in, hakkında telefon dinlemesi uygulandığı, konuşma dökümlerinin oluşturulduğu, fiziki takibe alındığı ve hesap hareketlerinin incelendiği öğrenildi.Yine başsavcılık açıklamasına göre, PKK yöneticisi Remzi Kartal'la iletişim kaydı olduğu öne sürülen Özer hakkında, 'PKK terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi' oluştuğu belirtildi.Özer, yaklaşık 12 saati bulan gözaltının ardından, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atandığını duyurdu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün belediyelere rüşvet vererek ihale organize ettiği' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.'Suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarıyla 4 gün İstanbul Emniyeti'nde gözaltında tutulan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak'ta tutuklandı.Akpolat ile birlikte, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in de olduğu 22 kişi hakkında tutuklama karar verildi.Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 22 kişi 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından 27 Şubat'ta gözaltına alındı.Savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlçe belediyelerinin ardından operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uzandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ‘terör' ve ‘yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınanlara 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'terör örgütüne yardım' suçları yöneltildi.Operasyonda dört gün sonra, 23 Mart'ta, hakimlik kararı sonrasında, 54 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki 44 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık 'yolsuzluk' iddialarıyla tutuklandı.Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da 'kent uzlaşısı' kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' iddiasıyla tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü lideri' olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadenin ardından 4 Haziran'da tahliye edildi.Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını iddia etti.Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını öne süren Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını ileri sürdü.Aktaş'ın 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta verdiği ek ifadeler, İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonun dayanaklarından biri olarak biri oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin 'yolsuzluk' ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmaları olmak üzere, toplam 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 3 Haziran'da tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da 'İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı' iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltındaki ve savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Soyer, 4 Temmuz'da tutuklandı.Soyer'in tutuklandığı gün, başka bir CHP'li belediyeye daha operasyon düzenlendi.Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet, irtikap ve zimmet' operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı'nın, C.C. isimli bir kişiden baklava kutularında rüşvet aldığını gösterdiği görüntüler paylaşıldı.Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı.Ayrıca, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi'nin ardından 5 Temmuz'da CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediyelerine operasyon düzenlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrakların incelendiği belirtildi.Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği ileri sürüldü.Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğinin tespit edildiği iddia edildi.CHP'li Adana ve Adıyaman Belediyelerine düzenlenen operasyondan kısa bir süre sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.Soruşturmada daha önce İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda tutuklanan ve 'etkin pişmanlık' ifadesinin ardından tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı kaydedildi.Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadesi alınan Muhittin Böcek, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Böcek, Sulh Ceza Hâkimliği savunmasının ardından 6 Temmuz'da tutuklandı.İçişleri Bakanlığı, Böcek'in 7 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin 8 Temmuz'da tutuklandı.Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında da ev hapsi kararı verildi.