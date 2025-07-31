Yakıt deposunda patlama! Berat’tan acı haber geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 28 Temmuz'da Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki tırın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berat Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama yaralanan 6 kişinin de tedavileri sürüyor.