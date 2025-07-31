TEM Otoyolu'nda yoğunluk! Kamyonet sürücüsü...

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Olimpiyat Stadı mevkiinde, saat 06.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.Kamyonet şoförü, otoyolda seyir halindeyken stat mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yolda savrulduktan sonra yan yatarak durabildi.Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtulurken 2 şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri TEM Otoyolu'nun bir şeridinden trafiği kontrollü olarak sağlarken olay yerine vinç sevk edildi. Kapanan şeritler nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Devrilen kamyonet, bulunduğu yerden vinç yardımı ile kaldırılırken trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.