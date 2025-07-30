Başına poşet geçirilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

28 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30’da yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında koli bandı, Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da bildirildi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı yurdu tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rusya vatandaşı Usman Amriev’e ait olduğunu da belirledi. Amriev’in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.Polis ekiplerinin incelediği notta, "Canım annem, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvarırım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin." yazdığı öğrenildi. Notun devamında ise Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi'nin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi.Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Usman Amriev’in yaklaşık 3 yıl önce eğitim için Türkiye’ye geldiği bilgisine ulaştı. Kütahya’daki bir devlet üniversitesinde yarım dönem eğitim gören Amriev’in daha sonra İstanbul’a geçiş yaptığı öğrenildi. Burada ise Kağıthane’deki bir özel üniversitede okumaya başladığı belirlendi.Amriev’in üstünden çıkan İstanbul Kart'ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamera görüntüleri üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Amriev’in Şişli’de özel yurtta kaldığı bilgisine ulaşıldı.Olaydan saatler önce Mecidiyeköy’de bir kırtasiyeye girdiği belirlenen Amriev’in elinde bir kağıtla kırtasiyeden çıkarak kaldığı yurda gittiği, daha sonra da Mecidiyeköy’de metroya bindiği ve Hacıosman’da indiği tespit edildi.Hacıosman'dan İETT otobüsüne binen Amriev’in Bahçeköy’de indiği ve yaya olarak yürümeye başlayıp, gözden kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Amriev’in yurt dışında yaşayan kuzeni ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söyledi.Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.