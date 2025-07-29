İstanbul Valiliği'nden önemli karar! Satışı yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği yangın tedbirleri kapsamında patlayıcı satışlarının yasaklandığını duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır.İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak;İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.'