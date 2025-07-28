Yeşil vatan savaşında ağlatan dayanışma! Vatandaşlar yangın bölgesine akın etti

Bursa'da önceki gün Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında başlayan orman yangını ile mücadele devam ederken, bir yangın haberi de Gürsu ile Kestel ilçeleri arasından geldi.Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerledi. Gürsu-Kestel yangını kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir köyleri ile Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köylerindeki 480 hanede yaşayan bin 765 vatandaş tahliye edildi.Alevlerle mücadele karadan gece boyunca sürdü. Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu. Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı.Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Moto-kuryeler ise yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da seyyar araçlarla yiyecek servisi yaptı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, Orman Genel Müdürlüğü'nün 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaya başladı.Karada ise bin 777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte söndürme çalışmaları devam etti. 110 hektar alanda etkili olan yangının enerjisi düşürüldü.Bursa Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda söndürme ekibi sevk edilmişti.Havadan ve karadan müdahale sürerken, 1 hafta önce bacağındaki ortopedik bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan ve bacağı alçıya alınan Ramazan Şaşkın ise, o sırada raporlu ve evinde istirahat ediyordu. Yangın haberini duyar duymaz mesai arkadaşlarını aradı, bölgedeki durumu sordu.Yangının büyük olduğunu öğrenince tereddüt etmeden yardıma koştu. Arkadaşlarının uyarılarına rağmen alevlere müdahale etmek için ormana girdi. O sırada bacağındaki ödem şişti. Akciğerine pıhtı attı. Aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine hemen Ambulansa alındı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada Kalbi duran Ramazan Şaşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın, Şehit Ramazan Şaşkın'ın yaşadığı Büyükorhan ilçesine yakın bir bölgede çıkmıştı.Bölgeyi ve araziyi çok iyi bildiği öğrenilen Şaşkın'ın, söndürme ekiplerine destek olmak için alçılı ayağına rağmen yangın bölgesine gittiği öğrenildi. Yeşil vatan şehidinin cenazesi, ikindi namazına müteakip Büyükorhan ilçesinde toprağa verildi.Bursa'daki yangını söndürme çalışmalarına destek için gönüllü olarak Bolu'dan yola çıkan Kazım Bayrak'ın kullandığı su tankeri, Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin vefat haberi bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) uçak mühendisi olarak görev yapan Muharrem Can (42), gönüllü olarak katıldığı AKUT ekibiyle birlikte gittiği Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit düşmüştü.10 yıl önce AKUT'a katılan ve sayısız görevde en ön safta yer alan Muharrem Can, TUSAŞ'ta ise ülkemizin gururu olan birçok projede önemli görevler üstlendi.Doktor abla Saliha Kırbaş, gurur duyduğu kardeşini şu sözlerle anlattı: O benim sadece küçük kardeşim, canım ciğerim değildi, benim gururumdu. Tam bir vatan, insan ve doğa sevdalısıydı. Lafta değil özde. TAİİ de TUSAŞ AR-GE'sinde tasarım mühendisliği ve başmühendis idi.ANKA, ŞİMŞEK, AKSUNGUR, HÜRKUŞ gibi projelerde başmühendislik yaptı. Hepsi onun çocuğuymuş gibi emek verdi ve gurur duydu. Sanmayın ki elinde başka seçenekleri yoktu.Defalarca yurtdışından teklifler aldı, gitmedi. Ona 'Arkadaşların hep yurt dışına gitti, bir tek sen kaldın' dediğimde bana , 'Ben vatanıma hizmet edeceğim' cevabını verdi' diye konuştu.2008'da TUSAŞ'TA 2022'den itibaren ise jet eğitim uçağı HÜRJET projesinde tasarım başmühendisi olarak görev yaptı.Bursa Gürsu'ya bağlı İğdir mahallesinde hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu'daki mesire alanında bulunan farklı türdeki 200 hayvan da HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.Öte yandan Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmalarına çevre illerden ekipler de destek veriyor.İzmir Buca'daki Şahin Tepesi mevkiinde dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Malatya Doğanşehir'ae bağlı Güzelköy mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Uşak, Antalya ve Bilecik'te dün çıkan yangınlarda kısa sürede söndürüldü.