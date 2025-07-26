Terörsüz Türkiye Komisyonu nasıl olacak? Alınan kararlar yasa teklifine dönüştürülecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik Meclis'te kurulacak 51 kişilik komisyon için siyasi parti gruplarından 31 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar isim istedi. Kurtulmuş; AK Parti'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin 3'er üye vermesini istedi. Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan ya da herhangi bir grup içerisinde doğrudan temsil edilmeyen partiler dışında kalan 6 partiden birer üye vermelerini talep etti. Bu partiler; HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DESP ve DP olarak sıralandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak komisyonun doğal üyesi olmakla birlikte siyasi tarafsızlık ilkesi gereği oy kullanma hakkına sahip olmayacak.Komisyon çalışmaları sırasında salt çoğunlukla yani üye tam sayısının bir fazlası olan 26 oyla karar alacak. Komisyon yapacağı siyasi ve idari düzenlemelerde ise 5'te 3 nitelikli çoğunluk (yani 31 oy) arayacak.Komisyonun 51 üyesi içerisinde koordinatör grup başkanvekilleri doğal üye olarak yer alacak. Siyasi parti grupları, hazırlayacakları listelere, koordinatör grup başkanvekillerini grup temsilcisi olarak ekleyecek.Grubu olmayan siyasi partilere birer üyelik verilecek. TBMM çatısı altında kurulacak komisyon haftada en fazla dört kez toplanacak. Komisyon pratik ve kısa vadeli kararlara odaklanacak. Kanun düzenlemesi gibi nitelikli çoğunluğu (5'te 3) alınan kararlar yasa teklifine dönüştürülecek ve TBMM Başkanlığı aracılığıyla ilgili birimlere sevki yapılacak.Başkanlık kararıyla kurulan ve ağustosun ilk haftasında toplanması beklenen komisyonun ilk işi 'komisyonun adı'nın belirlenmesi olacak.