Sıcaklık alarmı verildi! Çalışma saatlerine yasak geldi

Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava dalgası etkisini artırdı.Artan hava sıcaklıkları nedeniyle yetkililer, halk sağlığını korumak adına yeni bir karara imza attı.Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgiye göre günün en sıcak saatlerinde dışarda çalışmak yasaklandı.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Kıbrıs'ta aşırı sıcaklar nedeniyle dışarda çalışma saatlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.Öğle saatlerinde dışarda çalışılmasının yasaklandığını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Sıcaklıkların 35-45 derece arasına çıktığı yavru vatan Kıbrıs'ta 12.00'den 16.00'ya kadar dışarıda çalışılması yasaklandı.'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda ise bu yasağın 27 Temmuz tarihine kadar devam edeceği belirtildi.