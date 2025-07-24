CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvete ‘bağış’ kılıfı: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında inşaat iskanı için bağış adı altında para toplandığı iddia edildi. Savcılığa ifade veren müteahhitler dekontlar ve mesajları savcılığa teslim etti.Mimar Y.S.S., 2024 yılı başında Antalya Altıntaş Mahallesi'nde tamamladığı 27 bağımsız bölümden oluşan inşaat için iskan başvurusunda bulunduğunu, ancak süreçte kendisinden 2 milyon 500 bin TL istendiğini belirtti. Mimar, rakamın pazarlık sonucu 500 bin TL'ye kadar indirildiğini ve bu tutarın 200 bin TL'sini Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'na (KONTEV) EFT ile gönderdiğini, 300 bin TL'lik çeki ise belediye personeli Halil Karaca'ya verdiğini ifade etti. Söz konusu çekin, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'e iletildiğini öne sürdü.Mimar Y.S.S., Serkan Temuçin'in ödeme yapılmadığı takdirde iskan verilmeyeceğini bizzat söylediğini iddia ederken, Halil Karaca'nın 'Temuçin' adına kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. 'Adam hâlâ arıyor, getirmedin diyor' gibi mesajların ekran görüntülerini delil olarak paylaştı. Sürece dair dekontlar, çek örnekleri ve yazışmaların tamamını kolluk kuvvetlerine teslim ettiğini belirten mimar, üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.Benzer bir iddia da iş insanı A.G.'den geldi. Antalya'nın Aksu ilçesinde tamamladığı 18 daire ve 4 ticari bağımsız bölüm için iskan alamayan iş insanı, belediyenin kendisinden 7 milyon lira bağış talep ettiğini öne sürdü. Pazarlıklar sonrası bu rakamın 500 bin TL'ye indirildiğini, ancak kendisinin 300 bin TL'yi Antalya Kültür Turizm ve Eğitim Vakfı hesabına yatırdığını ifade etti. İş insanı, bu ödemenin hemen ardından yıllardır beklediği iskanın onaylandığını vurguladı.İskân işleminin tamamlanmasının ardından yaşananları CİMER'e ihbar ettiğini belirten iş insanı, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin tarafından odasının arkasındaki başkanlık bölümüne çağrıldığını ve 'Şikâyetini geri çekmezsen meclis kararıyla iskanını iptal ederim' sözleriyle tehdit edildiğini savundu. A.G., bunun üzerine şikâyetini geri çekmek zorunda kaldığını, ancak yaşadıklarını daha sonra kolluk kuvvetlerine anlattığını söyledi.Paraların gönderildiği Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı'nın, Muhittin Böcek tarafından yeniden aktifleştirildiği, vakfın başkanının Böcek, genel müdürünün ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer olduğu belirlendi. Eğitim bağışı adı altında milyonlarca lira alan vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre bugüne kadar yalnızca 4 öğrenciye eğitim desteği sağladığı belirlendi.İki farklı müteahhidin benzer içerikli beyanları ve delilleri, kamu görevlilerinin 'bağış' adı altında sistematik biçimde usulsüz menfaat sağladığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Her iki isim de Serkan Temuçin, Tuncay Kaya ve Halil Karaca'dan şikâyetçi oldu