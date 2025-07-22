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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda freni kilitlenen İETT otobüsü önündeki 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada iki temizlik işçisi yaralandı.

CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T
Ekleme: 22.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:55 / Editör: Fehmi Öztürk
CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda freni kilitlenen İETT otobüsü önündeki 10'a araca çarptı.

CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T

Gaz pedalı sıkışan İETT otobüsü önüne kattığı 10 araca çarpıp refüj demirlerine çarparak durabildi.

CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T


İKİ TEMİZLIK İŞÇİSİ YARALANDI

Kazada Beyoğlu Temizlik işlerinde çalışan iki işçi yaralandı.Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi.

CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T

Tarlabaşı Caddesi tamamen kilitlendi.