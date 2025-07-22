CHP'li İBB'nin otobüsleri bu sefer Beyoğlu'nda sahne aldı! T
İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda freni kilitlenen İETT otobüsü önündeki 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada iki temizlik işçisi yaralandı.
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda freni kilitlenen İETT otobüsü önündeki 10'a araca çarptı.
Gaz pedalı sıkışan İETT otobüsü önüne kattığı 10 araca çarpıp refüj demirlerine çarparak durabildi.
İKİ TEMİZLIK İŞÇİSİ YARALANDI
Kazada Beyoğlu Temizlik işlerinde çalışan iki işçi yaralandı.Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi.
Tarlabaşı Caddesi tamamen kilitlendi.