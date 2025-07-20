GÖKÇERİ İlk Uçuşunu Gabar’da Yaptı: Yerli Hava Balonu IDEF 2025’te Sahneye Çıkıyor

GÖKÇERİ: TÜRKİYE'NİN YENİ GÜCÜ



Türk mühendisliği bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin ilk tamamen yerli aerostat hava aracı GÖKÇERİ, 15 Temmuz 2025 günü ülkemizin stratejik enerji merkezi Gabar petrol bölgesinde ilk görevine başladı. TÜRKPORT firmasının 8 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen bu sistem, sadece bir hava aracı değil; aynı zamanda savunma, gözetleme ve afet iletişim desteği sağlayan çok yönlü bir güvenlik platformu.



Türk mühendisliği bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin ilk tamamen yerli aerostat hava aracı GÖKÇERİ, 15 Temmuz 2025 günü ülkemizin stratejik enerji merkezi Gabar petrol bölgesinde ilk görevine başladı. TÜRKPORT firmasının 8 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen bu sistem, sadece bir hava aracı değil; aynı zamanda savunma, gözetleme ve afet iletişim desteği sağlayan çok yönlü bir güvenlik platformu.

GÖKÇERİ, özel izinle 13 Temmuz'da alana giriş yaptı, yazılım ve altyapı sistemlerinin kurulmasının ardından 15 Temmuz'da ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Bu tarih, ülkemiz için sembolik öneme sahip olmasının yanı sıra, yerli savunma teknolojisinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.





120 ila 1000 metre arasında değişen irtifalarda görev yapabilen sistem; gözetleme, orman yangını uyarısı, düşük irtifa radar görevleri, mobil baz istasyonu işlevi ve tehdit yönetimi gibi birçok alanda hizmet verebiliyor. Ayrıca silah sistemleri entegre edilebilen GÖKÇERİ, elektronik harp yetenekleriyle de donatılmış durumda.

TAMAMIYLA YERLİ VE MOBİL BİR SİSTEM





GÖKÇERİ'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de tüm alt sistemlerinin Türkiye'de üretilmiş olması. Helyum sızdırmaz ve patentli yerli çeperi, daha az gaz kaybıyla 10 güne kadar kesintisiz uçuş sağlıyor. Uçuş sonunda kullanılan helyumun tekrar tüplere vakumlanarak saklanması da yerli kompresör sistemi sayesinde mümkün oldu. Bu sistemler daha önce yalnızca ithal ürünlerle sağlanabiliyordu.

Ayrıca, balonu yere bağlayan özel ip sistemi içine yerleştirilen fiber optik kablo sayesinde tüm dijital veriler kesintisiz ve güvenli biçimde yer kontrol merkezine iletiliyor. Bu yapı, elektronik saldırılara karşı sistemi koruyor ve siber tehditlere karşı güvenlik sağlıyor.





Kurulum süresi sadece 4 saat olan GÖKÇERİ, aynı sürede toplanıp başka bir bölgeye taşınabiliyor. Bu da onu yüksek mobiliteye sahip benzersiz bir sistem haline getiriyor. GÖKÇERİ'nin pilotaj arayüzü ve askeri kullanım hazırlıkları da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın katkılarıyla tamamlandı.





IDEF 2025'TE TANITILACAK

22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez kamuoyuna tanıtılacak olan GÖKÇERİ, sadece Türkiye'nin değil müttefik ülkelerin de ilgisini çekecek. Yerli ve milli yapısıyla öne çıkan bu sistem, petrol sahaları, askeri üs bölgeleri, sınır güvenliği ve afet yönetimi gibi alanlarda önemli görevler üstlenmeye hazırlanıyor.

Yerli üretim başarısı, gelişmiş yazılım altyapısı, uzun havada kalış süresi ve çok yönlü görev kabiliyetiyle GÖKÇERİ, gökyüzünde Türkiye'nin yeni gücü olarak öne çıkıyor.

