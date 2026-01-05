Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

Küresel otomotiv pazarında rekabetin dozu arttı. Dünya genelinde açıklanan son satış verileri sektördeki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyanın en çok satan 20 otomobil markası…

Dünya otomotiv pazarına ilişkin açıklanan son satış verileri, sektörün küresel ölçekte nasıl şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu.Farklı kıtalardan markaların yer aldığı listede, Japon, Alman, Çinli, Güney Koreli ve ABD merkezli üreticilerin güçlü rekabeti dikkat çekti.Özellikle elektrikli araç yatırımları olan markaların yükselişi, otomotiv sektöründe dönüşümün hızlandığını gösterdi.Açıklanan rakamlara göre listenin ilk sırasında Toyota yer aldı. Japon üretici, yıllık yaklaşık 10,8 milyon araç satışıyla küresel liderliğini sürdürerek istikrarlı performansını korudu.Dayanıklılık, hibrit teknolojileri ve geniş ürün gamı, Toyota'nın bu başarısında önemli rol oynadı.İşte dünyanın en çok satan 20 otomobil markası:DÜNYANIN EN ÇOK SATIŞ YAPAN 20 OTOMOBİL MARKASI1. Toyota – 10,8 milyon2. Volkswagen – 8,9 milyon3. BYD – 4,2 milyon4. Hyundai – 4,1 milyon5. Ford – 4,0 milyon6. Honda – 3,8 milyon7. Nissan – 3,4 milyon8. Chevrolet – 3,2 milyon9. Kia – 3,1 milyon10. Suzuki – 3,0 milyon11. Mercedes-Benz – 2,4 milyon12. BMW – 2,3 milyon13. Tesla – 2,2 milyon14. Geely – 2,1 milyon15. Fiat – 1,9 milyon16. Renault – 1,8 milyon17. Mazda – 1,6 milyon18. Changan – 1,5 milyon19. Peugeot – 1,4 milyon20. Audi – 1,3 milyon