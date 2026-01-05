Yıl 2026, Başkentte su yok! Vatandaşlar gece yarısı bidonlarla su kuyruğuna girdi

Ankara’daki su krizi vatandaşları isyan noktasına getirdi. Gecenin bir yarısında bidonlarla su kuyruğuna giren vatandaşların görüntüleri büyük tepki çekti. Pazar günü kesilen ve gece geç saatlere kadar gelmeyen su Ankaralıları gecenin bir vakti çeşme yoluna düşürdü. 2026 yılında Ankaralılar geceyi ellerindeki bidonlarla su kuyruğunda geçirdi.

Ankara'nın birçok ilçesinde gece saatlerinde suyun tamamen kesilmesi ya da basıncın yok denecek seviyeye düşmesi, aileleri çaresiz bıraktı. Okula gidecek çocuklarını hazırlayamayan, temizlik ve hijyen ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar, bidonlarla sokaklara çıktı.Vatandaşlar, gecenin bir yarısı araçlarıyla çeşme kuyruğunda sıra bekledikleri anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde, uzun kuyruklar ve boş bidonlarla bekleyen insanlar dikkat çekti.Yaşanan sıkıntıyı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, evet Ankara'nın geldiği durum bu, sıraya bakın su sıra bu evlerde su yok' ifadelerini kullanarak Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sitemini dile getirdi.