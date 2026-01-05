Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada şan ve şerefle temsil etme derdindeyiz. Türkiye büyük bir atılım gerçekleştiriliyor. Bunun önünü kimse kesemeyecek.Türk ve Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz' dedi.'Dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi bırakıp büyük umutlarla önümüze bakıyoruz.Yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini vesile ediyorum. 2025 yılı boyunca Türkiye'nin büyümesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.Yeni yılın ilk günlerinde şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aziz vatandaşlarımız, gerçekten büyük bir aileyiz. Ankara, Adıyaman, Trabzon Bursa, Tekirdağ neyse dünyanın farklı noktalarında mücadele veren milyonlarca insan da vatandaşımızdır. 86 Milyon olarak hepimiz biriz, kardeşiz ve beraberiz.Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır. Ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz.86 milyon hep beraber yıkılmaz, aşılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız.Her kim ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir yapı içindeyse Türkiye milletinin dostu değil yeminli bir hasımdır. Türk ve Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz.On yıllardır mücadele ettiğimiz terör belası, Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır. Terör belasından ebediyen kurtulma konusunda önemli bir fırsat yakaladık. Bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.2026 yılının ilk kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik. Güvenlik, ekonomi ve sosyal konular başta olmak üzere birçok meseleyi etraflıca netleştirdik.Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi yabancı ülkelerden 5 dakikalık ilgi dilenmiyor, onlara yalvarmıyoruz. Tek bildikleri bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demektir. Biz ne ucuz hamaset ne de ucuz polemik derdindeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada şan ve şerefle temsil etme derdindeyiz. Türkiye büyük bir atılım gerçekleştiriliyor. Bunun önünü kimse kesemeyecek.Gazze'den Suriye'ye nerede bir hukuksuzluk ve zulüm varsa tavrımızı çok net ortaya koyduk. İlkelerimiz söz konusu olduğunda komplekse kapılmayız.Son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiselere karşı CHP'nin yaklaşımını gözden geçirin. Tek bir isabetli öngörüleri yok. Omurgalı duruşları yok. Muhalefet iktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun yaklaşımıyla hareket edemez. Çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini koruyup yücelteceğiz.Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu birçok kez göstermiştir. Ülkelerin egemenlik hakkının ihlal edilmesi küresel düzeyde riskli adımlardır. Venezuela vakasını toplantımızda enine boyuna değerlendirdik. ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde ülkemizin hassasiyetlerini ilettik.Asrın felaketinde asrın dayanışması ve seferberliği ile üstesinden geldik. En son 27 Aralık'ta tamamlanan 455 bininci deprem konutlarının anahtarlarını teslim etmek üzere Hatay'da toplandık.30 Aralık'ta Somali Cumhurbaşkanı ve heyetini kabul ettik. Görüşmemizde uzay limanında gelinen son gelişmeleri ele aldık. Yıldırım ve Çağrıbey sondaj gemilerimizin müjdesini verdik.Üniversiteli gençlere müjdeyi vermek isterim. Üniversite öğrencilerimize 45 lira burs veriliyordu. Biz bu rakamı katladık. Daima gençlerimizin yanında olduk. 2025 yılında 1 milyon 518 bin öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene sağladığımız kredi toplamı 34 milyar 14 milyon liradır. 2026'da öğrencilerimize yüzde 33 artış yapıyoruz.2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz.'