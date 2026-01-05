İhanet en yakınından! Aylar önce planlandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Özel Kuvvetleri'nin (Delta Force) Caracas'a düzenlediği operasyonla kaçırılmasının yankıları sürerken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı.Amerikan Fox News, operasyonun bu kadar hızlı ve kolay olmasının akıllarda yol açtığı sorulara dair iki önemli iddiada bulundu. Latin Amerikan medyasında da yer alan iddiaya göre Maduro'ya yakın çevresi ihanet etti. Fox News, gözlerin özellikle iki isim üzerinde yoğunlaştığına dikkat çekti. Bu isimlerden biri İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello.Diğeri ise Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez. Cabello ve Lopez ABD'yi hızla kınadı, ancak tepkilerinin yetersiz olduğu kaydedildi. Hakkında soru işaretleri olan bir diğer isim de Maduro'nun yardımcısı Dercy Rodrigez. Rusya'da bulunan Rodrigez, operasyon sonrası ülkeye dönerek yönetimin başına geçti. Rodriguez'in isteklerine uyması gerektiğini ifade eden Trump, 'Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek' dedi.Maduro'ya yönelik şafak operasyonunun sadece askeri değil, uzun süredir örülen bir istihbarat operasyonu olduğu ortaya çıktı. CIA'nın devşirdiği ve Maduro'nun yakın koruma ekibine yerleştirdiği ajanlar operasyoda etkin rol oynadı. İngiliz haber ajansı Reuters, operasyonla ilgili çarpıcı detaylara yer verdi.Buna göre, sürpriz bir hamle olarak görülen operasyon aylar öncesinde planlandı. Son ana kadar detaylı tatbikatlar içeriyordu. ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi 'Delta Force' de dahil üst düzey askerler Maduro'nun kaldığı güvenli konutun birebir kopyasını oluşturdu. Yoğun bir şekilde korunan bu konuta nasıl girileceğini 'çelik kapıları hızla patlatma alıştırmaları' da dahil birçok şey defalarca prova edildi.Kaynaklara göre CIA, ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulunduruyordu. Bu ekip Maduro'nun yaşam tarzı, seyahat güzergahları ve hatta ne giydiğine kadar her detayı takip etti.Reuters'e konuşan iki kaynak, istihbarat teşkilatının Maduro'ya yakın bir ajanı olduğunu ve bu kişinin operasyon sırasında Maduro'nun tam konumunu tespit ettiğini aktardı.Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Trump dört gün önce operasyona onay verdi. Ancak askeri ve istihbarat planlayıcıları daha iyi hava koşulları için beklenmesini önerdi.Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, cuma günü Doğu Zaman Dilimiyle saat 22:46'da Trump'ın, olan operasyon için nihai onayı verdiğini söyledi.Caine, operasyonda uçakların 20 farklı kara ve deniz üssünden hareket ettiğini, toplamda 150 bombardıman, savaş, istihbarat ve keşif uçağının havalandığı bilgisini paylaştı.Gece saatlerinde Trump ve danışmanları bir aradayken çok sayıda ABD uçağı Karakas ve çevresindeki hedeflere saldırılar düzenledi. Hedef alınanlar arasında hava savunma sistemleri de yer aldı.Bölgedeki stratejik noktaların vurulmasıyla koruma altına alınan helikopterler, yerel saatle gece 01.00 civarında Maduro'nun bulunduğu yerleşkeye ulaştı. Sabah 03.29 sularında Maduro ve eşi, New York'a götürülmek üzere USS Iwo Jima savaş gemisine nakledildi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu operasyon sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. New York Times'ta yer alan habere göre, başkent Karakas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında Kübalı korumalarında bulunduğu bildirildi.ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores ABD'nin New York eyaletine götürüldü. Dün Maduro ve Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.Ardından Maduro ve eşi Flores, Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldü. Yayınlanan görüntülerde, Maduro'nun elleri kelepçeli ayağında terlikle yavaşça ürüdüğü görüldü. Amerikan basını, Maduro ve Flores'in bu hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağını kaydetti.Maduro, 'narko-terörizm komplosu', 'kokain ithalatı komplosu', 'makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma' ve 'bu silahları bulundurmak için komplo kurma' olmak üzere dört ayrı suçtan yargılanacak.Fransa, İngiltere, İspanya ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkede ABD ve Trump'a yönelik protestolar düzenlendi. Meydanlarda ve ABD Büyükelçilikleri önünde toplanan kalabalıklar, Venezuela'ya yapılan müdahaleyi protesto etti. Kolombiya ve Arjantin gibi bazı ülkelerde ise kutlama yapıldı.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonuyla alıkonulmasına tepki gösterdi. Boric, 'Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin açıkça dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir' dedi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin uzun süredir Venezuela'da iktidarın değişmesini desteklediğini belirtti. Starmer 'Maduro'yu meşru olmayan başkan olarak görüyorduk ve rejiminin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz' dedi.Kanada Başbakanı Mark Carney ise, ülkesinin Venezuela halkı için özgürlük, demokrasi, barış ve refah fırsatını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Carney 'Kanada, 2018 seçimlerini çaldığı günden beri Maduro'nun gayrimeşru rejimini tanımamıştır' dedi.Çin ise, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla kaçırılan Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.ABD'li teknoloji devi ve milyarder iş insanı Elon Musk, operasyonun ardından, 'Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır' paylaşımı yaptı.