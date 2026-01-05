Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan basınına konuştu!

  • USD: 42,88 - 42,96
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli. NATO güvenliği Türkiye'siz olmaz" dedi.

Ekleme: 5.01.2026 - 11:25 Güncelleme: 5.01.2026 - 11:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde Amerikan basınından Bloomberg'in sorularını yanıtladı.

"F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMAMIZ HAKSIZLIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunu bizzat gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararının "haksızlık" olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN F-35'E DÖNMESİ NATO İÇİN ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Putin ve Zelenski ile görüşen tek ülkeyiz" dedi.