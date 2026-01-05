Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan basınına konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde Amerikan basınından Bloomberg'in sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunu bizzat gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararının "haksızlık" olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Putin ve Zelenski ile görüşen tek ülkeyiz" dedi.