Türkiye O Alanda Rekor Kırdı!

Türkiye, savunma sanayi ihracatı alanında 2025 yılında tarihi bir başarıya imza attı. Sektör, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48'lik rekor bir artışla toplamda 10 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Bu gelişme, Türkiye'nin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirdi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 yılında 7,1 milyar dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2025'te 10,05 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu rakam, sektörün bugüne kadarki en yüksek yıllık ihracat performansı olarak kayıtlara geçti. Özellikle silah ve mühimmat ürünleri, 4,7 milyar dolarlık pay ile ihracatta başı çekti.Ayrıca, 2025 yılı boyunca imzalanan yeni satış ve ihracat sözleşmelerinin toplam değeri 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu durum, sektörün gelecekteki büyüme potansiyelinin de ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sadece Aralık ayında yapılan 2,5 milyar dolarlık ihracat ise aylık bazda kırılan bir başka tarihi rekor oldu.Savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin genel ihracatı içindeki payında da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2022 yılında bu oran yüzde 1,7 iken, 2025 yılı sonunda yüzde 3,7 seviyesine çıktı. Bu, sektörün ülke ekonomisine olan katkısının üç yıl gibi kısa bir sürede iki kattan fazla arttığı anlamına geliyor.Pazar çeşitliliği açısından bakıldığında, ihracatın yaklaşık yüzde 56'sının Avrupa Birliği, NATO üyeleri ve ABD gibi stratejik pazarlara yapılması dikkat çekti. Bununla birlikte Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri de artan paylarıyla sektörün yeni pazarlardaki etkinliğini kanıtladı.2025 yılında İspanya'ya HÜRJET eğitim uçağı, Portekiz ve Romanya'ya askeri gemiler ve Endonezya ile KAAN milli muharip uçak gibi yüksek profilli anlaşmalar imzalandı. Körfez ve Afrika ülkeleriyle yapılan çok sayıda SİHA ve mühimmat sözleşmesi de bu rekorun kırılmasında önemli rol oynadı.