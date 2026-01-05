İstanbul Merkezli Operasyon! 23 Gözaltı...
4 ilde 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Hakları gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir tarafında aralıksız olarak sürdürülüyor.
Bu kapsamda emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak','uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak','bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise şunlar:
1) Binnur Buse Alper
2) Merve Eryiğit
3) Özge Bitmez
4) Veysel Avcı
5) Sevgi Taşdan
6) Sedef Selen Atmaca
7) Arif Altunbulak
8-) Doğukan Güngör
9) Burak Altındağ
10) Gizem Özköroğlu
11) Gülsüm Bayrak
12) Saniye Deniz
13) Merve Uslu
14) Ece Cerenbeli
15) Berna Aracı
16) Bülent Tetik (Cezaevinde)
17) Lerna Elmas
18) Ceren Yıldırım
19) Gözde Anuk
20) Duygu Açıksöz
21) Nevin Şimşek
22) Hakan Yıldız
23) Muzaffer Yıldırım
24) Koray Beşli
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.