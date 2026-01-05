İstanbul Merkezli Operasyon! 23 Gözaltı...

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir tarafında aralıksız olarak sürdürülüyor.Bu kapsamda emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak','uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak','bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise şunlar:1) Binnur Buse Alper2) Merve Eryiğit3) Özge Bitmez4) Veysel Avcı5) Sevgi Taşdan6) Sedef Selen Atmaca7) Arif Altunbulak8-) Doğukan Güngör9) Burak Altındağ10) Gizem Özköroğlu11) Gülsüm Bayrak12) Saniye Deniz13) Merve Uslu14) Ece Cerenbeli15) Berna Aracı16) Bülent Tetik (Cezaevinde)17) Lerna Elmas18) Ceren Yıldırım19) Gözde Anuk20) Duygu Açıksöz21) Nevin Şimşek22) Hakan Yıldız23) Muzaffer Yıldırım24) Koray BeşliSoruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.