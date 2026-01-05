İETT Sorunu Çözülemiyor! Günde 38 Kaza...

Sayıştay'ın İETT'ye ilişkin 2024 Denetim Raporu, İstanbul'da şehir içi toplu taşımada güvenliğin ciddi biçimde zedelendiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, alınan önlemler yetersiz kaldı; kazalar istisna değil, neredeyse rutin hale geldi. Denetim bulgularına göre, 2024 yılı boyunca İETT otobüsleri toplam 13 bin 809 trafik kazasına karıştı. Bu tablo, şehir içi yolcu taşımacılığında günde 38 kazaya karıştığını ortaya koydu.Rapora göre 10 bin 541 kez üçüncü kişilere ait araçlara çarpıldı. 179 kez duraklarda bekleyen yolcu veya yayalara çarpıldı. Bin 67 kez otobüsler yoldan çıktı. bin 242 kez duraklarda bekleyen otobüsler birbirleriyle çarpıştı. Kazalar nedeniyle hem araç bakımonarım masrafları hem de üçüncü kişilere ödenen tazminatlar, İETT bütçesinde ciddi bir yük oluşturdu. Rapora göre kazaların önemli bir bölümü; hız limitlerine uyulmaması, seyir halindeyken şoförlerin telefonla meşgul olması, duraklara nizami yanaşılmaması gibi doğrudan şoför kusurlarından kaynaklandı.Kurum aidiyeti ve güvenlik bilinci oluşturmada yetersiz kaldığı vurgulandı. Raporda, İETT şoförlerinin yeterli tecrübeye sahip olmadığı, uzun sürelere bağlı yoğun çalışmalarından dolayı dikkat dağınıklığı ve hata riskini arttırdığı kaydedildi. Sayıştay, toplu taşımadaki bir diğer büyük sorunun ise otobüs arızaları olduğuna dikkat çekti. Rapora göre; İETT filosunun büyük bölümü eski model ve yüksek kilometreli araçlardan oluşuyor. Arızalı, eski, bakımsız otobüslerle seferlere çıkıldığı anlatıldı. Raporda mevcut tabloyla, bu sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmediği değerlendirmesi yapıldı.