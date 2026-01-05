ABD’nin Venezuela yol haritası ortaya çıktı! Maduro sonrası ülkeyi ne bekliyor?

CNN'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' sözlerinin arkasındaki plan giderek daha net bir tabloya dönüşüyor. ABD yönetimi, Maduro sonrası dönemde hızlı bir yönetim değişikliğinden ziyade, idari istikrarı sağlamayı ve Venezuela'nın enerji sektörünü kontrol altına almayı öncelik olarak görüyor.ABD'li yetkililere göre Washington, Maduro'nun yakalanmasının ardından ülkede bir 'güç boşluğu' oluşmasını engellemeyi temel hedef olarak belirledi. Bu nedenle ABD, doğrudan muhalefeti iktidara taşımak yerine, mevcut rejimin içinden 'kontrol edilebilir ve iş birliğine açık' bir isimle geçiş süreci yürütmeyi tercih ediyor.Yetkililere göre bu isim Venezuela geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez.Trump yönetimi haftalar öncesinden Rodríguez'i, 'geçici ama işlevsel' bir alternatif olarak değerlendirmeye aldı. İlk etapta sert açıklamalar yapan Rodríguez'in tonunu yumuşatması Washington'da 'olumlu sinyal' olarak okundu.Rodríguez pazar gecesi yaptığı açıklamada, ABD ile 'iş birliği', 'dengeli ilişkiler' ve 'uluslararası diyalog' vurgusu yapmıştı.ABD'nin Venezuela planı üç ayak üzerine kurulu. Bunlardan biri askeri baskı; Venezuela açıklarında konuşlu ABD askeri varlığı, yönetim üzerinde sürekli bir caydırıcılık unsuru olarak tutuluyor.İkincisi ekonomik kaldıraç; ABD petrol ambargosunu ve tanker ablukasını sürdürüyor.Üçüncüsü enerji hedefi; ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'ya dönüşü için altyapı güvenliği sağlanmak isteniyor.İçişleri Bakanı Doug Burgum ve Enerji Bakanı Chris Wright'ın görevi, Amerikan enerji şirketlerini Venezuela'ya geri döndürmek.ABD yönetiminin demokrasi söylemi belirsiz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu konuda, 'Hepimiz demokrasi istiyoruz ama önce gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Seçim konuşmak şu an erken.' ifadelerini kullandı.Rubio, süreci şöyle tanımladı: 'Biz Venezuela'yı yönetmiyoruz; yönün nereye gideceğini belirliyoruz. Ve bunun için baskı araçlarımızı kullanıyoruz.'ABD yönetiminin muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu tamamen kenara koyduğu görülüyor. Machado Nobel Barış Ödülü almasına rağmen Trump tarafından 'yeterince saygın bulunmadı' ve güvenilmez olarak değerlendirildi.Washington artık muhalefeti değil, mevut yönetim içinden bir dönüşümü tercih ediyor.Trump, Rodríguez'e açık bir tehdit de gönderdi: 'Eğer doğru olanı yapmazsa, Maduro'dan daha büyük bir bedel öder.' Trump ayrıca, talepler karşılanmazsa ikinci bir askeri operasyon ihtimalini de açık bıraktı.ABD'nin talepleri ise şunlar: 'Uyuşturucu ve silah trafiğinin durdurulması, İran, Küba ve radikal grupların ülkeden çıkarılması, ABD yatırımlarının güvence altına alınması.'CNN'e göre ortaya çıkan tablo, Washington'un amacının Venezuela'yı doğrudan yönetmek değil, kim yönetecekse onu belirlemek, petrolü ve stratejik çıkarları güvence altına almak, mevcut yönetimi yumuşatarak dönüştürmek ve ABD'ye uyumlu hale getirmek, siyasi dönüşümü sonraki aşamaya bırakmak.Ve bu süreçte Delcy Rodríguez, Washington'un 'en az riskli geçiş aktörü' olarak görülüyor.