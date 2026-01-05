Memur Maaşı Belli Oldu! İşte Rakamlar...

Memur zammı için belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verisi bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün saat 10:00'da aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Taban aylık ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yeni yılda kamu çalışanlarına uygulanacak oranlar tek tek ortaya çıktı. Memur maaşı, Ocak 2026'a yüzde kaç olacak?Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.TEMMUZ: %2,06AĞUSTOS: %2,04EYLÜL: %3,23EKİM: %2,55KASIM: %0,87ARALIK: %0,89Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.Kasım ayına kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişti. 6 aylık enflasyon toplamda %12.19 şeklinde hesaplanırken memura uygulanacak zam %18.61 şeklinde gerçekleşti.• Toplam enflasyon: %12.19• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85• Toplu sözleşme zammı: %11• Kümülatif zam: %18.60Öte yandan 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.