Kıdem Tazminatı Belli Oldu! Tavan Rakam Ne?

Her yıl olduğu gibi, 2026 yılı için de kıdem tazminatı tavanı çalışanların gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan ekonomik göstergeler ve enflasyon rakamları doğrultusunda yeni tavan tutarının ne olacağı netleşti.Bugün açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte, kıdem tazminatı tavanı resmiyet kazandı. Milyonlarca çalışanın alacağı tazminat hesaplamalarında bu tutar esas alınacak. Peki, 2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı.TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 kıdem tazminatı tavanı netlik kazandı.Kıdem tazminatı tavan ücreti 63 bin 948 TL olarak belirlendi.Mevcut Tavan (2025 Temmuz): 53.919,68 TLBeklenen Memur Zammı: %18,61Kıdem Tazminatı Tavanı (2026 Ocak): 63 bin 948 TLToplam kıdem tazminatı tutarı = (Brüt ücret x İşçinin çalıştığı yıl sayısı x 30) / 365.Burada 'brüt ücret', işçinin aldığı aylık ücretin vergi ve diğer kesintilerden önceki hali anlamına gelmektedir. 'İşçinin çalıştığı yıl sayısı' ise, işçinin işe başladığı tarihten itibaren çalıştığı tam yıl sayısını ifade eder.Ancak brüt maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, alabileceğiniz yıllık tazminat miktarı açıklanan bu 'tavan ücreti' geçemez.Brüt maaş: 80.000 TLÇalışma süresi: 10 yılKıdem tazminatı tavanı (2026 Ocak): 63.948 TL (yaklaşık 64.000 TL)80.000 TL x 10 yıl = 800.000 TLAncak bu tutar, tavanı aşan bir brüt maaşa dayanıyor.64.000 TL x 10 yıl = 640.000 TL (brüt)