Aralık enflasyon oranı belli oldu! TÜİK milyonların beklediği rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını bugün saat 10:00’da açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin yıl sonu enflasyonu da belli oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını bugün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Böylelikle memur ve emekli zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle duyurdu.Aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu 7 Kasım günü açıkladı. Karahan'ın sunumuna göre 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24, 2026 TÜFE ara hedefi yüzde 16'da korundu.2025 yıl sonuna ilişkin beklentiler ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu. Önceki tahmin yüzde 27 seviyesindeydi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.