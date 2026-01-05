2026 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıkladı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.Açıklanan verinin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı netleşti.Bu oran aynı zamanda birçok ödemeyi de etkiliyor.Bedelli askerlik rakamları da memur maaşlarıyla birlikte değişecek rakamlar arasında yer alıyor.Bedelli askerlik ücreti 2025'in ikinci yarısında 280 bin 850,64 TL olarak uygulanmıştı.Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından da bedelli askerlik ücreti, 333 bin TL oldu.Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor.Bu kapsamda yeni emekli ve memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranları ile belli oldu.Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlanıyor.Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini, Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.Bedelli askerlik müracaat şartları şunlar:- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.- Yoklaması olmayan yükümlüler için yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak.- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip bu haktan vazgeçmemiş olmak.- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanların; müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmaları ve kura/sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaları.Bedelli askerlikten yararlanma şartları şunlar:- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanların; ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9. maddesindeki bedeli müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri.- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların; Kanun'un 9. maddesine göre belirlenen bedel ile ek bedeli müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri.- Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.- Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak.Başvuru şekli şöyle:Kaydı olmayanlar e-Devlet veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı/saklı/bakaya olanlar ise askerlik şubeleri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar başvurabilir.