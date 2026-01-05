Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Samsung, giyilebilir teknoloji alanında sağlık takibini bir üst seviyeye taşıyor. Şirket, geliştirdiği yeni sistem sayesinde Galaxy cihazlarla demans tespiti yapmayı hedefliyor. Akıllı saat ve yüzük gibi cihazlar, kullanıcıların günlük verilerini analiz ederek bunamanın erken belirtilerini ortaya çıkarabilecek.Bu yenilikçi sistem, temel olarak kullanıcıların sağlık verilerini sürekli olarak izleyecek. Samsung'un açıklamasına göre teknoloji; konuşma tarzındaki değişiklikler, hareket kalıpları ve günlük aktivitelerdeki farklılıklar gibi kritik verileri analiz edecek. Bu verilerdeki anlamlı sapmalar, bilişsel bir gerilemenin habercisi olabileceğinden sistem, erken uyarı mekanizması olarak görev yapacak.Yapay zeka, bu sürecin merkezinde yer alacak. Toplanan büyük veri setleri, yapay zeka algoritmaları tarafından işlenerek demans riskini öngörmeye çalışacak. Bu sayede, hastalığın ilerlemeden fark edilmesi ve gerekli tıbbi yönlendirmelerin yapılması amaçlanıyor.Samsung, bu önemli teknolojiyi tamamen kendi bünyesinde geliştiriyor. Projenin güvenilirliğini artırmak için şu anda çeşitli tıbbi kurumlarla iş birliği içinde klinik çalışmalar yürütülüyor. Bu testler, sistemin doğruluğunu ve etkinliğini kanıtlamak için büyük önem taşıyor.Bununla birlikte şirket, sistemin ilk aşamada belirli pazarlarda beta olarak kullanıma sunulacağını belirtti. Teknolojinin ne zaman genel kullanıma açılacağı hakkında daha fazla detayın önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor.